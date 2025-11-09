Rewan Barzani: Peşmerge bugün oy kullanarak, haklarını savunuyor

4 saat önce

Halo "Kartal" Özel Kuvvetleri Komutanı Rewan Barzani, Peşmergelerin geçmişte vatanlarını ve topraklarını kanla, bugün ise sandıkta oy kullanarak haklarını savunduklarını söyledi.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki özel oylama sabah saat 7.00 itibariyle başladı.

Komutan Rewan Barzani, sandık başına giderek oyunu kullanmasının ardından Kurdistan24'e açıklama yaptı.

Rewan Barzani, Peşmergelerin geçmişte vatanlarını ve topraklarını kanla, bugün ise sandıkta oy kullanarak haklarını savunduklarını ifade etti.