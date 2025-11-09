Politika

İllere göre özel oylamaya katılım açıklandı

kürdistan Irak Parlamento seçimleri

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Irak Parlamento seçimleri kapsamında yapılan özel oylamaya katılım oranını açıkladı.

Bağdat-Rasafa

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 131 bin 398

Oy kullananlar sayısı: 92 bin 465

Katılım oranı: Yüzde 70,37

Duhok

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 56 bin 430

Oy kullananlar sayısı: 55 bin 411

Katılım oranı: Yüzde 98,19

Yerinden edilmiş seçmen sayısı: 25 bin 986

Oy kullananlar sayısı: 20 bin 133

Katılım oranı: Yüzde 77,48

Erbil

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 111 bin 839

Oy kullananlar sayısı: 109 bin 508

Katılım oranı: Yüzde 97,92

Yerinden edilmiş seçmen sayısı: 547

Oy kullananlar sayısı: 391

Katılım oranı: Yüzde 71,48

Süleymaniye

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 108 bin 344

Oy kullananlar sayısı: 106 bin 350

Katılım oranı: Yüzde 98,16

Yerinden edilmiş seçmen sayısı: 5

Oy Kullananlar sayısı: 3

Katılım oranı: Yüzde 60

Ninova

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 110 bin 42

Oy kullananlar sayısı: 95 bin 960

Katılım oranı: Yüzde 87,20

Kerkük

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 56 bin 237

Oy kullananlar sayısı: 47 bin 324

Katılım oranı: Yüzde 84,15

Diyale

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 85 bin 595

Oy kullananlar sayısı: 67 bin 191

Katılım oranı: Yüzde 87,21

Anbar

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 107 bin 179

Oy kullananlar sayısı: 80 bin 692

Katılım oranı: Yüzde 79,29

Bağdat-Karh

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 185 bin 916

Oy kullananlar sayısı: 145 bin 443

Katılım oranı: Yüzde 87,23

Babil

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 36 bin 863

Oy kullananlar sayısı: 30 bin 474

Katılım oranı: Yüzde 82,62

Kerbela

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 31 bin 236

Oy kullananlar sayısı: 24 bin 378

Katılım oranı: Yüzde 78,04

Vasıt

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 26 bin 811

Oy kullananlar sayısı: 20 bin 220

Katılım oranı: Yüzde 75,42

Selahaddin

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 82 bin 925

Oy kullananlar sayısı: 62 bin 727

Katılım oranı: Yüzde 75,64

Necef

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 29 bin 37

Oy kullananlar sayısı: 20 bin 908

Katılım oranı: Yüzde 72

Kadisiye

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 20 bin 236

Oy kullananlar sayısı: 16 bin 439

Katılım oranı: Yüzde 81,24

Musanna

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 21 bin 239

Oy kullananlar sayısı: 16 bin 153

Katılım oranı: Yüzde 76,05

Zikar

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 34 bin 350 

Oy kullananlar sayısı: 28 bin 343

Katılım oranı: Yüzde 82,51

Misan

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 36 bin 437

Oy kullananlar sayısı: 27 bin 561

Katılım oranı: Yüzde 75,64

Basra

Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 60 bin 270

Oy kullananlar sayısı: 45 bin 338

Katılım Oran: Yüzde 75,22

Irak'ta toplam katılım oranı: Yüzde 82,42

 
Kurdistan24 ,
Fly Erbil Advertisment