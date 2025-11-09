İllere göre özel oylamaya katılım açıklandı
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Irak Parlamento seçimleri kapsamında yapılan özel oylamaya katılım oranını açıkladı.
Bağdat-Rasafa
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 131 bin 398
Oy kullananlar sayısı: 92 bin 465
Katılım oranı: Yüzde 70,37
Duhok
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 56 bin 430
Oy kullananlar sayısı: 55 bin 411
Katılım oranı: Yüzde 98,19
Yerinden edilmiş seçmen sayısı: 25 bin 986
Oy kullananlar sayısı: 20 bin 133
Katılım oranı: Yüzde 77,48
Erbil
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 111 bin 839
Oy kullananlar sayısı: 109 bin 508
Katılım oranı: Yüzde 97,92
Yerinden edilmiş seçmen sayısı: 547
Oy kullananlar sayısı: 391
Katılım oranı: Yüzde 71,48
Süleymaniye
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 108 bin 344
Oy kullananlar sayısı: 106 bin 350
Katılım oranı: Yüzde 98,16
Yerinden edilmiş seçmen sayısı: 5
Oy Kullananlar sayısı: 3
Katılım oranı: Yüzde 60
Ninova
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 110 bin 42
Oy kullananlar sayısı: 95 bin 960
Katılım oranı: Yüzde 87,20
Kerkük
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 56 bin 237
Oy kullananlar sayısı: 47 bin 324
Katılım oranı: Yüzde 84,15
Diyale
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 85 bin 595
Oy kullananlar sayısı: 67 bin 191
Katılım oranı: Yüzde 87,21
Anbar
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 107 bin 179
Oy kullananlar sayısı: 80 bin 692
Katılım oranı: Yüzde 79,29
Bağdat-Karh
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 185 bin 916
Oy kullananlar sayısı: 145 bin 443
Katılım oranı: Yüzde 87,23
Babil
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 36 bin 863
Oy kullananlar sayısı: 30 bin 474
Katılım oranı: Yüzde 82,62
Kerbela
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 31 bin 236
Oy kullananlar sayısı: 24 bin 378
Katılım oranı: Yüzde 78,04
Vasıt
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 26 bin 811
Oy kullananlar sayısı: 20 bin 220
Katılım oranı: Yüzde 75,42
Selahaddin
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 82 bin 925
Oy kullananlar sayısı: 62 bin 727
Katılım oranı: Yüzde 75,64
Necef
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 29 bin 37
Oy kullananlar sayısı: 20 bin 908
Katılım oranı: Yüzde 72
Kadisiye
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 20 bin 236
Oy kullananlar sayısı: 16 bin 439
Katılım oranı: Yüzde 81,24
Musanna
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 21 bin 239
Oy kullananlar sayısı: 16 bin 153
Katılım oranı: Yüzde 76,05
Zikar
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 34 bin 350
Oy kullananlar sayısı: 28 bin 343
Katılım oranı: Yüzde 82,51
Misan
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 36 bin 437
Oy kullananlar sayısı: 27 bin 561
Katılım oranı: Yüzde 75,64
Basra
Oy kullanma hakkı olan seçmen sayısı: 60 bin 270
Oy kullananlar sayısı: 45 bin 338
Katılım Oran: Yüzde 75,22
Irak'ta toplam katılım oranı: Yüzde 82,42