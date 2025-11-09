Özel oylama- Resmi olmayan ön sonuçlar açıklandı
Kürdistan Bölgesi'nde yapılan özel oylamanın resmi olmayan ön sonuçları açıklandı.
Kurdistan24, Irak Parlamentosu 6'ncı dönem seçimlerinde Erbil, Duhok ve Süleymaniye olmak üzere üç seçim bölgesinde yapılan özel oylamanın resmi olmayan ön sonuçlarını yayınladı.
Erbil
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 46 bin 41 oy
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 8900 oy
Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 1348 oy
Yekgirtu: 943 oy
Halk Cephesi: 238 oy
Helwest Hareketi: 2260 oy
Duhok
KDP: 38 bin 925 oy
KYB: 834 oy
Newey Nwe: 443 oy
Yekgirtu: 1960 oy
Halk Cephesi: 32 oy
Helwest Hareketi: 540 oy
Süleymaniye
KDP: 5011 oy
KYB: 60 bin 905 oy
Newey Nwe: 2742 oy
Yekgirtu: 1509 oy
Halk Cephesi: 825 oy
Helwest Hareketi: 4993 oy
Irak Parlamento seçimleri kapsamında 9 Kasım'da sabah saat 7.00 itibariyle başlayan özel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.