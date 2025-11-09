Özel oylama- Resmi olmayan ön sonuçlar açıklandı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi'nde yapılan özel oylamanın resmi olmayan ön sonuçları açıklandı.

Kurdistan24, Irak Parlamentosu 6'ncı dönem seçimlerinde Erbil, Duhok ve Süleymaniye olmak üzere üç seçim bölgesinde yapılan özel oylamanın resmi olmayan ön sonuçlarını yayınladı.

Erbil

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 46 bin 41 oy

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 8900 oy

Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 1348 oy

Yekgirtu: 943 oy

Halk Cephesi: 238 oy

Helwest Hareketi: 2260 oy

Duhok

KDP: 38 bin 925 oy

KYB: 834 oy

Newey Nwe: 443 oy

Yekgirtu: 1960 oy

Halk Cephesi: 32 oy

Helwest Hareketi: 540 oy

Süleymaniye

KDP: 5011 oy

KYB: 60 bin 905 oy

Newey Nwe: 2742 oy

Yekgirtu: 1509 oy

Halk Cephesi: 825 oy

Helwest Hareketi: 4993 oy

Irak Parlamento seçimleri kapsamında 9 Kasım'da sabah saat 7.00 itibariyle başlayan özel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.