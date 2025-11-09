ABD'li senatör: Hamas silahlı olduğu sürece Orta Doğu'da barış olmaz

3 saat önce

ABD'li Senatör Lindsey Graham, Hamas silahlı olduğu sürece Orta Doğu'da barışın imkansız olduğunu belirterek, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik herhangi bir girişimin doğrudan hareketin silahsızlandırılmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Sky News Arabia'ya röportaj veren Graham, "Hamas'ın silahlarını teslim etmesi gerekirken, ortada böyle bir girişim görmüyoruz. Bunu yapabilecek tek taraf İsrail." dedi.

Hamas silahlı olduğu sürece Orta Doğu'da barışın imkansız olduğunu belirten Graham, Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik herhangi bir girişimin doğrudan hareketin silahsızlandırılmasına bağlı olduğunun altını çizerek, "Hamas silahsızlandırıldığı gün, Gazze'nin yeniden inşası başlayacak ve normalleşme yolu açılacak." sözünü sarf etti.

Lübnan'daki durumla ilgili olarak ABD'li senatör, ülkedeki Şii toplumunun "bölündüğünü" ve neredeyse yarısının tüm ağır silahların ordunun elinde olmasını istediğini söyledi.

Hizbullah içindeki bir grubun, silahların teslim edilmesinde ısrar ettiğini öne süren Graham, bunum da Lübnan'ın ilerlemesinin önünde bir engel teşkil ettiğini ifade etti.

İbrahim Anlaşmaları'na daha fazla ülkenin katılacağını söyeleyen Lindsey Graham, "Suudi Arabistan'ın gelecek anlaşmaya yıl katılmasını bekliyoruz. Lübnan'ı da bu anlaşmaların bir parçası olmaya hazırlanmaya çağırıyoruz." dedi.

Suriye ile ilgili olarak da Graham, yaptırımların hafifletilmesine açık olduğunu, ancak Suriye geçiş hükümetinin "dini azınlıkları korumak ve sınırları güvence altına almak gibi doğru şeyleri yapmaması" halinde yaptırımların hızla geri alınabileceği konusunda uyardı.