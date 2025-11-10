KDP özel oylamada ön sırada

2 saat önce

Irak Parlamento seçimlerinde yapılan özel oylamanın güncel resmi olmayan ön sonuçlarına göre Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) en fazla oyu alarak tüm Kürt partileri arasında ön sırada yer alırken, onu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) takip etmektedir.

Kürt partilerinin sıralaması şu şekilde:

KDP: 94 bin 666 oy

KYB: 78 bin 230 oy

Helwest Hareketi: 7895 oy

Newey Nwe (Yeni Nesil Hareketi): 4808 oy

Yekgirtu: 4512 oy

Kürdistan Adalet Topluluğu (Komel): 1338 oy

Halk Cephesi: 1153 oy

Bu sonuçlar kesin ve resmi olmayıp, resmi sonuçların açıklanmasının ardından değişebilir.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, 10 Kasım'da elektronik ortamda ve elle yapılan sayım sonuçları hakkında açıklama yaparak, sonuçların aynı olduğunu bildirdi.

Irak Parlamento seçimleri kapsamında dün (9 Kasım 2025 Pazar günü) sabah saat 7.00 itibariyle başlayan özel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.