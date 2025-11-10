KDP özel oylamada ön sırada
Irak Parlamento seçimlerinde yapılan özel oylamanın güncel resmi olmayan ön sonuçlarına göre Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) en fazla oyu alarak tüm Kürt partileri arasında ön sırada yer alırken, onu Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) takip etmektedir.
Kürt partilerinin sıralaması şu şekilde:
KDP: 94 bin 666 oy
KYB: 78 bin 230 oy
Helwest Hareketi: 7895 oy
Newey Nwe (Yeni Nesil Hareketi): 4808 oy
Yekgirtu: 4512 oy
Kürdistan Adalet Topluluğu (Komel): 1338 oy
Halk Cephesi: 1153 oy
Bu sonuçlar kesin ve resmi olmayıp, resmi sonuçların açıklanmasının ardından değişebilir.
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, 10 Kasım'da elektronik ortamda ve elle yapılan sayım sonuçları hakkında açıklama yaparak, sonuçların aynı olduğunu bildirdi.
Irak Parlamento seçimleri kapsamında dün (9 Kasım 2025 Pazar günü) sabah saat 7.00 itibariyle başlayan özel oylama süreci saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi.