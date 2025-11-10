Neçirvan Barzani ve Muhammed Hassan, Erbil-Bağdat ilişkilerini görüştü

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Muhammed Hassan, Erbil-Bağdat ilişkilerini ele aldı.

Neçirvan Barzani, bugün (10 Kasım 2025 Pazartesi günü) BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Hassan'ı kabul etti.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Kürdistan Bölgesi ve Irak'ta adil bir oylama sürecinin yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Her iki taraf da seçimlerin ve sonuçlarının Irak ve Kürdistan Bölgesi'ni her açıdan daha iyi bir noktaya taşımasını umdu.

Taraflar ayrıca Erbil-Bağdat sorunlarının diyalog ve anlayış yoluyla çözülmesinin önemi konusunda mutabık kalırken, Irak'ta barış ve istikrarın korunmasını savundu.

Görüşmede bölgedeki son gelişmeler de ele alındı.