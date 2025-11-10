Mesrur Barzani: Seçim süreci ihlallerden uzak gerçekleştirilmeli

1 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Muhammed Hassan ile Irak Parlamento seçimlerini görüştü.

Başbakan Barzani, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü (bugün) BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Hassan’ı kabul etti.

Görüşmede, Irak ve bölgedeki son gelişmeler ile Irak Parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklar ele alındı.

Başbakan ve Hassan, seçim sürecinin ihlallerden uzak, barışçıl ve demokratik bir ortamda yürütülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Söz konusu görüşmede, seçim sonuçlarının güvenlik ve istikrarın sağlanmasına, Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesine ve tüm Irak vatandaşlarının hizmet ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine yol açması temenni edildi.