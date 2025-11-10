Sadr'dan destekçilerine "oy kullanmayın" çağrısı
Şii Ulusal Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, destekçilerine Irak Parlamento seçimlerine katılmamaları çağrısında bulundu.
Mukteda es-Sadr, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, 11 Kasım’da yapılacak Irak Parlamento seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.
Sadr’a yakın bir ismin sosyal medya hesabından paylaştığı ve Sadr’ın imzasını içeren açıklamada, destekçilerine Irak Parlamento seçimlerine katılmamaları çağrısında bulundu.
Açıklamada Sadr, Allah'tan kendisini "yozlaşmış insanlardan" uzak tutmasını diledi.
Aylar öncesinden Sadr, 11 Kasım’da (yarın) yapılacak Irak Parlamento seçilerine katılmayacağını duyurmuş ve seçim kampanyası yürütmemişti.