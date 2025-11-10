Sözcü Galayi: Seçimler zamanında yapılacak ve bir dakika bile uzatılmayacak

2 saat önce

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, genel seçimlerde 20 milyondan fazla kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirterek, özel oylamaya katılımın %82 olduğunu söyledi.

Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, Kurdistan24’e açıklamalarda bulundu.

Özel oylamaya katılımın %82 olduğunu kaydeden Cumana Galayi, “Bu da sürecin başarılı olduğunu gösteriyor. Sonuçlar daha sonra merkezi sunuculara gönderildi.” dedi.

Yarınki (11 Kasım) genel oylamada 20 milyondan fazla kişinin oy kullanma hakkında sahip olduğunu dile getiren Cumana Galayi, “Yüksek Seçim Kurulu, tüm sandık merkezlerinin güvenliğini sağlayacak. Ayrıca tüm sandık merkezlerine güvenlik kameraları yerleştirildi, tüm seçim ekipmanları da lojistik olarak hazır durumda ve sabah 7:00'den akşam 18:00'e kadar çalışacaklar.” ifadelerini kullandı.

Oy kullanma işleminin saat 18.00’de sona ereceğini kaydeden Sözcü Galayi, “Bir dakika bile uzatılmayacak.” diye konuştu.

Seçim sürecini 1000'den fazla uluslararası gözlemci ve çeşitli yerel kuruluşların takip ettiğini söyleyen Galayi, partilerin sandık merkezlerinde kendi temsilcilerinin bulunacağını ve gözlemci olarak görev yapacaklarını dile getirdi.

Seçim gününde kampanya yürütülmemesi gerektiğinin altın çizerek, yönergeleri ihlal edenlerin mali cezalara çarptırılacağını vurgulayan Sözcü Cumana Galayi, “Komisyon, genel ve özel oylamaların ön sonuçlarını genel oylamadan 24 saat sonra açıklayacak.” dedi.