Başkan Barzani ve Muhammed Hassan'dan seçimlerin barışçıl bir ortamda gerçekleştirilmesine vurgu

2 saat önce

Başkan Mesud Barzani ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Muhammed Hassan, seçimlerin barışçıl ve demokratik bir süreçte yapılmasının önemi vurgu yaptı.

Barzani Ofisinden yapılan açıklamada, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü Başkan Barzani’nin Selahaddin’de BM Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Hassan’ı kabul ettiği belirtildi.

Bölgedeki son gelişmeler ve siyasi durumun ele alındığı görüşmede, Irak'taki siyasi süreç ve Irak Parlamento seçimlerinin de masaya yatırıldığı bildirildi.

Görüşmede, seçimlerin barışçıl ve demokratik bir şekilde yapılmasının önemi konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.