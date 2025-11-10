KYB’li vekil adayı İman Abdurrezzak KDP’ye geçti

1 saat önce

Irak Parlamento seçimlerinde Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) Duhok’taki adayı İman Abdurrezzak, Kürdistan Demokrat Partisi’ne (KDP) geçti.

Irak Parlamento seçimlerinde KYB listesiyle Duhok seçim bölgesinde yarışan İman Abdurrezzak, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, KYB’den istifa ettiğini ve KDP’ye geçtiğini duyurdu.

İman Abdurrezzak, parti yönetiminin destekçilerinden oylarını kendi adaylarını değil de Reyan Kildani’ye vermelerini istemesi nedeniyle aldığını açıkladı.

İman Abdurrezzak’ın KYB’den ayrılma kararının ardından partinin Duhok’taki seçim listesi dağılmış oldu.

Son günlerde KYB'den çok sayıda isim KDP saflarına katıldığını bildirdi.