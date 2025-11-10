İlk kez bir Suriye lideri Beyaz Saray'da ağırlanacak

38 dakika önce

Suriye’deki iktidar değişikliğinin ardından dünya ülkeleriyle temasa geçen Ahmed Şaraa, Washington’da ABD Başkanı Trump ile görüşecek. Bu, bir Suriye devlet başkanının Beyaz Saray’a yaptığı ilk ziyaret olma özelliği taşıyor.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa, Donald Trump ile görüşecek. Trump, Şaraa'yı ağırlayacak ilk ABD Başkanı olacak ve bu ziyaret, Şaraa ile ilk kez Suudi Arabistan’da görüşmelerinden altı ay sonra gerçekleşiyor.

Birkaç gün önce ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun terörle bağlantılı kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları düzenleyen "Özel Olarak Tanımlanmış Küresel Terörist (SDGT)" listesinde "Muhammed el-Cevlani" adıyla yer alan Şaraa'yı listeden çıkardığını açıklamıştı.

Pigott, bu kararın "Suriye’nin yeni bir döneme geçişini tanıyan güçlü bir siyasi mesaj" anlamı taşıdığını belirtmişti.

Reuters'ın haberine göre 42 yaşındaki Şaraa geçen yıl kuzeybatı Suriye’deki kendi kontrolündeki bölgelerden başlattığı hızlı operasyonla uzun süredir iktidarda olan Beşar Esad’ı devirdi. Suriye’nin bölgesel yönelimi hızla değişti; Esad’ın müttefikleri İran ve Rusya’dan uzaklaşırken Türkiye, Körfez ülkeleri ve Washington ile ilişkiler güçlendi.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden birinin güvenlik olması bekleniyor. ABD, Suriye ve İsrail arasında olası bir güvenlik anlaşması için arabuluculuk yapıyor ve Şam’daki bir hava üssünde askeri varlık kurmayı planlıyor.

Ayrıca Suriye’nin, DAİŞ ile mücadele için ABD liderliğindeki koalisyona katılması olası ve bu durum Beyaz Saray toplantısında resmiyet kazanabilir.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki toplantıdan birkaç gün önce Beyaz Saray'daki gazetecilere Suriye konusunda "büyük ilerleme kaydedildiğini" söyledi.

Şaraa'nın "çok iyi bir iş çıkardığını" söyleyen Trump, "Zor bir bölge ve o da zor bir adam, ama onunla çok iyi anlaştım" dedi.

Trump geçen mayıs ayında Suudi Arabistan'da Şara ile görüşmesinin ardından Suriye'ye uygulanan tüm yaptırımları kaldıracağı sözünü vermişti ancak Sezar Yaptırımları Yasası olarak bilinen sert önlemlerin kaldırılması için Kongre'nin onayı gerekiyor. Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı, 2025 yılı sonuna kadar bu yaptırımların kaldırılmasını açıkça destekledi, ancak uzmanlar, hükümetin kapanmasının bu zaman dilimini etkileyebileceğini söylüyor.

Şaraa'nın ülkeyi 14 yıl süren savaşın ardından yeniden inşa etmek için gerekli olan küresel yatırımları teşvik etmek üzere yaptırımların kaldırılması için güçlü bir şekilde lobi yapması bekleniyor.

Öte yandan Suriye’de toplumsal yapı da yeni sınavlarla karşı karşıya. Esad’ın devrilmesinden sonra yaşanan mezhepsel şiddet olaylarında 2 bin 500’den fazla kişi hayatını kaybetti. Bu durum, iç savaşın yaralarını derinleştirirken yeni yönetimin tüm Suriye halkını yönetme kapasitesine dair soru işaretleri doğurdu.

Hakan Fidan Washington'da

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 10 Kasım Pazartesi günü ABD'de olacak. Bakanlığın sayfasından ve X hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 10 Kasım 2025 tarihinde ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirecektir." ifadeleri yer aldı.

Ancak Fidan'ın ABD'ye ne amaçla olacağı, hangi temaslarda bulunacağı veya ülkede kaç gün kalacağına dair herhangi bir ayrıntı verilmedi.