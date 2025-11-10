Neçirvan Barzani’den genel oylama öncesi seçmenlere çağrı

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, vatandaşlara Irak Parlamento seçimlerinde oy kullanmaları çağrısı yaparak, anayasanın uygulanması ve federalizmin güçlendirilmesinin seçmenlerin oylarıyla belirleneceğini belirtti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde vatandaşlar 11 Kasım 2025 Salı günü (yarın) Irak Parlamento seçimleri için sandık başına gidecek. Seçim öncesi Neçirvan Barzani, seçmenlere çağrıda bulundu.

Seçimlerde oy kullanmanın hem bir hak hem de ulusal bir sorumluluk olduğunu savunan Neçirvan Barzani, vatandaşları “uygar ve özgür bir şekilde oy kullanmaya” davet ederek, geniş katılımın Kürdistan Bölgesi’nin Bağdat’taki konumunu güçlendireceğinin altını çizdi.

Ülkenin kaderi ve geleceğinin, anayasanın uygulanması ve federalizmin daha iyi tesis edilmesinin seçmenlerin oylarıyla belirleneceğini dile getiren Neçirvan Barzani, şu ifadeleri kullandı:

“Oy kullanmak bir hak, görev, mesaj ve emanettir. Bu, özgür oylarınızla Irak'taki siyasi sürecin ve yaşamın bir sonraki aşamasını şekillendirmeniz, daha fazla siyasi istikrar, daha iyi hizmetler, ilerleme ve herkes için onurlu bir yaşamın sağlanmasına katkıda bulunmanız için ulusal bir sorumluluk ve yenilenme fırsatıdır.”

“Seçime geniş katılımınız, Kürdistan Bölgesi'nin Irak'taki konumunu daha güçlü ve Bağdat’taki sesini daha cesur hale getirecektir.” diyen Neçivan Barzani, seçim sürecinde yer alan tüm taraflara çağrıda bulunarak, “azami sorumluluk ve profesyonellikle hareket edilmesini, temiz ve şeffaf bir seçimin sağlanmasını” istedi.

Siyasi partilere ve yetkili kurumlara da çağrı yapan Neçirvan Barzani, “Siyasi partiler süreci yasalara uygun biçimde yürütmeli, herkes Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu ile iş birliği içinde olmalıdır. Hepimizin görevi, Kürdistan Bölgesi’nin demokrasi ve medeniyet açısından güzel yüzünü göstermektir.” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani, her bireyin oyunun önemine dikkat çekerek, “Her oy Kürdistan için önemlidir. Oy kullanıp kendinizin ve ülkenizin geleceğini şekillendirmeye katılın.” dedi.