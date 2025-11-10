Hindistan'da patlama: 8 ölü

1 saat önce

Hindistan'da bir araçta meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre başkent Yeni Delhi'deki Red Fort bölgesinde akşam saatlerinde bir araçta patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki araçların hasar gördüğü belirtilirken, polisin bölgeyi kordona aldığı ve şehirde alarm verildiği bildirildi.

Yeni Delhi Polisi yaptığı açıklamada, olayda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Patlamanın nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.