Neçirvan Barzani, Avrupa'daki KDP şubelerinin yetkilileriyle görüştü

1 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin her yönüyle ilerlemeye devam ettiğini ve Kürdistan'ın geleceğinin parlak olduğunu belirtti.

Neçirvan Barzani, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, KDP’nin Avrupa'daki altıncı şubesinin yetkilileri, üyeleri ve çalışanlarıyla Erbil’de bir araya geldi.

Şube üyelerinin seçimlere katılmak amacıyla Kürdistan Bölgesi’ne gelmelerini memnuniyetle karşılayan Neçirvan Barzani, seçimlerin ve oy kullanma sürecine geniş katılımın önemini vurguladı.

Neçirvan Barzani, KDP örgütlerinin ve Avrupa'daki Kürt diasporasının Kürdistan Bölgesi’ne birçok alanda hizmet edebilmeleri açısından aktif bir rol üstlenmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi duruma da değinen Neçirvan Barzani, Kürdistan'ın her yönüyle ilerlemeye devam ettiğini ve Kürdistan'ın geleceğinin parlak olduğunu dile getirdi.