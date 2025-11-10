Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde genel oylama başladı

24 dakika önce

Irak Parlamentosunun altıncı dönemi için genel oylama süreci Irak vilayetleri ve Kürdistan Bölgesi'nde saat 7.00 itibarıyla başladı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde, bugün (11 Kasım 2025 Salı günü) saat 7.00 itibarıyla Irak Parlamento seçimleri için sandıklar açıldı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu verilerine göre söz konusu seçimlerde 20 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahip ve bunların 2,8 milyondan fazlası Kürdistan Bölgesi'nde.

Sandıkların akşam saat 18.00’de kapanması bekleniyor.

Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, oy kullanma işleminin saat 18.00’de sona ereceğini ve sürecin bir dakika bile uzatılmayacağını söylemişti.