Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani oyunu kullandı

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Parlamentosu 6. dönem seçimleri kapsamında oy kullandı.

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde, bugün (11 Kasım 2025 Salı günü) saat 7.00 itibarıyla Irak Parlamento seçimleri için sandıklar açıldı.

Neçirvan Barzani, Erbil’deki Rotana seçim merkezinde oy kullandı. Oğulları, İdris ve Çiyavan da Neçirvan Barzani ile beraber aynı merkezde oy verdi.

Sandıkların akşam saat 18.00’de kapanması bekleniyor.

Tüm sandık merkezleri güvenlik güçleri tarafından korunurken, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu süreci güvenlik kameralarıyla izliyor.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu verilerine göre söz konusu seçimlerde 20 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahip ve bunların 2,8 milyondan fazlası Kürdistan Bölgesi'nde.

Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, 10 Kasım 2025 Pazartesi günü, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, oy kullanma işleminin saat 18.00’de sona ereceğini ve sürecin bir dakika bile uzatılmayacağını söylemişti.