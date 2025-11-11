Washington'da Türkiye ABD ve Suriye'den üçlü zirve

3 saat önce

Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD, Suriye ve Türkiye’nin dışişleri bakanları düzeyinde ABD’de üçlü zirve gerçekleştirdiğini duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, Dışişleri Bakanı Esad Şeybani refakatinde, Suriye tarihinde bir ilk olan resmi ziyaret için 10 Kasım’da Beyaz Saray’a gitti.

Suriye Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şaraa’nın ABD Başkanı Donald Trump tarafından resmi törenle karşılandığı ve bir saatten fazla süren görüşmenin son derece dostane bir atmosferde geçtiği belirtildi.

ABD Başkanı Trump’ın, yeni Suriye yönetimine ve Suriye halkına duyduğu hayranlığı dile getirerek, ülkenin istikrarı yeniden tesis etme çabalarını övgüyle karşıladığı ifade edildi.

Trump’ın talimatı üzerine, iki lider arasında varılan mutabakatların uygulanması ve mekanizmalarının belirlenmesi amacıyla Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yer aldığı geniş kapsamlı bir çalışma toplantısı gerçekleştirildi.

Görüşmelerde taraflar, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasına devam etme kararı aldı. Bu çerçevede, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Suriye ordusuna entegrasyonu konusu ele alındı.

Ekonomi alanında, Trump’ın ABD’nin Suriye’deki kalkınma ve yatırım çabalarına destek verdiğini vurguladığı, ayrıca Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımların kaldırılması yönündeki adımların sürdürüleceğini ifade ettiği kaydedildi.