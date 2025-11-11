Başbakan Mesrur Barzani oy kullandı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Genel Başkan Yardımcısı Mesrur Barzani, Irak Parlamento seçimlerinde oy kullandı.

Başbakan Barzani, 11 Kasım 2025 Salı günü Irak Parlamentosu 6. dönem seçimleri kapsamında Erbil’deki Pirmam merkezinde oy verdi.

Saat 7.00’de başlayan genel oylama, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erecek.

Tüm sandık merkezleri güvenlik güçleri tarafından korunurken, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu süreci güvenlik kameralarıyla izliyor.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu verilerine göre söz konusu seçimlerde 20 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahip ve bunların 2,8 milyondan fazlası Kürdistan Bölgesi'nde.