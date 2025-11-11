Hakan Fidan Washington'daki temasları hakkında konuştu

2 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki sorunlar dikkatle yönetilmezse ülkenin bütünlüğüne yönelik sorunlar yaşanacağına işaret ederek, Şeybani ve Rubio ile üçlü görüşme yaptıklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki temaslarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunarak, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve birçok yetkiliyle Beyaz Saray'da görüşmeler yapmak üzere ABD tarafından davet edildiğini, ziyaretinin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa'nın ziyaretiyle denk geldiğini belirtti.

Fidan, Şaraa'nın Trump ve ekibiyle görüştüğünü ve görüşmenin bir kısmında kendisinin de davet edildiğini kaydederek, özellikle Trump'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini ilettiğini aktardı.

Beyaz Saray'da Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani, Witkoff ve Barrack'ın da bulunduğu uzun bir toplantı yaptıklarını, bu toplantıya daha sonra ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığını kaydeden Fidan, "Özellikle Suriye'nin güneyinde, kuzeyinde ve diğer yerlerdeki sorun alanları daha iyi nasıl yönetilebilir? Sezar Yasasıyla ilgili çalışmalar nasıl yapılabilir? Onlara detaylı bakma imkanımız oldu. Görüşlerimizi, pozisyonlarımızı ortaya koyduk." diye konuştu.

Fidan, İran nükleer müzakerelerinde ABD'nin pozisyonunu ve bundan sonra nasıl adımlar atılması gerektiğini de değerlendirdiklerini kaydederek, bu konunun bölgeyi yakından ilgilendirmesi nedeniyle epey görüş alışverişinde bulunduklarını dile getirdi.

Fidan, Trump'ın Suriye meselesine yaklaşımının oldukça yapıcı olduğuna dikkati çekerek, bunun Türkiye tarafından olumlu bulunduğunu söyledi.

Şu anda Suriye ekonomisinin tekrar ayağa kalkması için Suriye Sezar Sivil Koruma Yasası (Sezar Yasası) adı verilen yaptırımların kalıcı olarak kaldırılmasıyla alakalı neler yapılabileceğine odaklanıldığına işaret eden Fidan, şunları kaydetti:

"Çünkü başkanlık yetkileri kullanarak kısıtlı oranda bazı istisnalar getirilmişti ve belli ekonomik faaliyetlerin önü açılmıştı ama yasanın tamamıyla ortadan kaldırılıp tekrar Kongre'den geçirilerek başkanlık istisnalarına ihtiyaç duyulmayan bir noktaya getirilmesi gerekiyor. Burada yönetimin aynı görüşte olması ve Kongre'ye bu türden bir tavsiyede bulunması fevkalade önemliydi. Bunun için hem Sayın Şaraa'nın anlattıkları hem bizim orada anlattıklarımız bence büyük önem taşıyor."

Fidan, Şaraa'nın ABD'de Kongre üyeleriyle bir araya geldiğine işaret ederek, Sezar Yasası için oylamayı Kongre üyelerinin yapacağını ve bunun önemli olduğunu belirtti.

"Suriye'deki sorunlar dikkatle yönetilmezse ülkenin bütünlüğüne yönelik sıkıntı olabilir." diyen Fidan, Şeybani ve Rubio ile üçlü görüşme de yaptıklarını kaydederek, 3 ülkenin perspektifini ve nasıl daha iyi iş birliği yapabileceklerini ele aldıklarını ifade etti.