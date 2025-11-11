Neçirvan Barzani: Sorunların çözümünün anahtarı Bağdat’tadır

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, hükümet kurma çalışmalarında hiç kimseyle görüşmeyi reddetmediklerini belirterek, “Biz hem Irak’ta hem bölgede istikrar unsuru konumundayız. Irak’ın istikrarı için geçmişte önemli bir rol oynadık, bundan sonra da oynayacağız.”

Irak Parlamentosu 6’ıncı dönem seçimleri için Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki seçmenler bugün (11 Kasım 2025 Salı günü) saat 7.00 itibariyle oy verme işleminin başlamasıyla sandık başına gidiyor.

Neçirvan Barzani de sandıkların açılmasıyla birlikte Erbil’deki Rotana Oteli’nde kurulan özel merkezde oyunu kullandı.

Oy verme işleminin ardından basın mensuplarına konuşan Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına seçimlere katılmaları çağrısında bulunarak, “Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının bugün görevlerinin bilincinde olmaları ve sandıklara gitmeleri önemlidir. Bugün yapılacak seçimin, Irak için yeni bir dönemin başlangıcı olmasını diliyorum.” dedi.

Oy kullanmanın bir hak ve büyük bir sorumluluk olduğunu da savunan Neçirvan Barzani, “Irak demokrasiye doğru ilerlerken, Irak'taki herkesin bu konuyu ciddiye almasını umuyorum. Irak ve Kürdistan vatandaşlarının görevlerini yerine getirip sandık başına gitmeleri önemlidir.” diye konuştu.

Söz konusu seçimlerin “daha iyi bir yaşam” hak eden Irak halkı için bir başlangıç olmasını temenni eden Neçirvan Barzani, Irak’ın güvenlik ve ekonomi açısından iyi bir değişim geçirdiği görüşünde olduklarını dile getirdi.

Seçim kampanyasının son günlerinde, Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) müzakere heyeti, Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) sekiz-dokuz bakanlık, Kürdistan Bölgesi Başkan Yardımcılığı, Hükümet Başkan Yardımcılığı ve Parlamento Başkanlığı verilmesine hazır olduklarını duyurmuştu. Ancak bunun tam olarak netleşmediği söyleniyor. Seçimden sonra KYB ile aynı çizgide mi devam edeceksiniz, yoksa müzakereleri yeniden mi gözden geçireceksiniz? sorusuna Neçirvan Barzani, şu yanıtı verdi:

“Söz konusu açıklama, partimizin KYB ile yürüttüğü müzakerelerin içeriğiydi. Seçim sonrası elbette farklı koşullar oluşacaktır, ama biz hiçbir tarafla diyaloğu reddetmiyoruz. Aksine, tüm sorunlar diyalog yoluyla çözülmelidir diyoruz. Seçimden sonra yeniden bir araya gelip mevcut sorunları çözmenin yollarını konuşacağız.”

Seçim dönemi ve seçim sonrası dönemde koşulların farklı olduğuna işaret eden Neçirvan Barzani, “Ancak hiçbir tarafla diyaloğu reddetmiyoruz. Aksine, bu sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerekiyor. Bu seçimlerden sonra, sorunların nasıl çözüme kavuşturulabileceğini tekrar oturup tartışacağız.” dedi.

Söz konusu seçimlerin ardından Irak Anayasasının uygulanması konusunda ciddi bir çaba sarf edilmesi gerektiğinin altını çizen Neçirvan Barzani, "Anayasanın tüm Irak halkı için güvenlik ve istikrarın teminatı haline gelmesini hedefliyoruz.” sözünü sarf etti.

Neçirvan Barzani, “Tüm Iraklılar ve Kürdistan halkı seçimlere katılmalı. Seçim, hepimiz için önemli bir fırsattır. Kürdistan Bölgesi huzurlu kalacak mı? Bence evet. Elbette sorunlar ve fikir ayrılıkları var, ama sonunda oturup diyalogla çözeceğiz. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni Irak hükümetini kurmak için müzakereler başlayacak. Tüm siyasi taraflar, bu sürecin çok uzamaması gerektiği konusunda hemfikir. Ancak bu, müzakerelerin gidişatına bağlı.” dedi.

Erbil ile Bağdat arasındaki tüm sorunların, birleşik bir Irak çerçevesinde, anayasa ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğinden yana olduklarını bildiren Neçirvan Barzani, “Sorunların çözümünün anahtarı Bağdat’tadır. Irak halkının huzuru, refahı ve ekonomik kalkınması için bu konuların diyalogla çözülmesi çok önemlidir. Biz Irak’ın tüm bölgelerinde iyilik ve gelişme görmek istiyoruz. Basra, Necef, Kerbela, Zaho veya Anbar fark etmez her Iraklının daha iyi bir yaşam sürmesini diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Irak’ta her dört yılda bir seçimlerin gerçekleştirilmesini demokratik gösterge olarak nitelendiren Neçirvan Barzani, seçimden sonra, halkın yaşam kalitesini artıracak hizmetlere, elektrik ve su gibi temel ihtiyaçlara öncelik verilmesini temenni etti.

Neçirvan Barzani, “Uluslararası politika da ABD’nin politikası da bu konuda açıktır. Birleşik ve federal bir Irak içinde güçlü bir Kürdistan Bölgesi. Biz hem Irak’ta hem bölgede istikrar unsuru konumundayız. Bu rolümüzü Bağdat’taki kardeşlerimizle birlikte sürdüreceğiz. Irak’ın istikrarı için geçmişte önemli bir rol oynadık, bundan sonra da oynayacağız. Bu seçimlerin ardından Irak’ın siyasi, ekonomik ve toplumsal olarak yeni bir istikrar dönemine girmesini umuyorum.” açıklamasında bulundu.

"Kürdistan Bölgesi’nin Bağdat’ta daha güçlü olması gerekiyor, çünkü sonuçta Kürdistan Bölgesi ve Irak halkı, Irak Anayasasına oy verdi." diyen Neçirvan Barzani, "Ne yazık ki bu anayasa bugüne kadar tam anlamayla uygulanmadı. Bu seçimden sonra en önemli öncelik, anayasanın hayata geçirilmesi olmalı. Elbette seçimlerin ardından KYB ve diğer tüm taraflarla birlikte Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yeni kabinesini kurmak için yeni bir müzakere sürecine gireceğiz." sözlerini sarf etti.