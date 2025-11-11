Başbakan Barzani'den Kürdistan halkına "sandığa gidin" çağrısı

1 saat önce

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi halkına sandık başına gitmeleri çağrısında bulunarak, seçmenlerin özgür bir ortamda tüm baskılardan uzak oy kullanmaları temennisinde bulundu.

Kürdistan Bölgesi Başbakanı, 11 Kasım 2025 Salı günü Irak Parlamentosu 6. dönem seçimleri kapsamında Erbil’deki Pirmam merkezinde oy verdi.

Oy verme işleminin ardından gazetecilere konuşan Başbakan, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına sandık başına giderek kendi özgür iradeleriyle oy kullanmaları çağrısında bulundu.

Bugün kararı halkın vereceğini vurgulayan Başbakan, “Bugün halkın karar günüdür. Umarım halk, her türlü baskıdan uzak, barışçıl ve özgür bir ortamda oy kullanıp, vatansever temsilcileri meşru haklarını ve halkın anayasal haklarını savunmak için Irak Parlamentosuna gönderir.” dedi.

Irak Parlamento seçimlerini "önemli" olarak nitelendiren Başbakan, "Halkın bugünkü kararı, önümüzdeki dört yıl boyunca yönetim biçimini ve yönünü belirleyecek." ifadesini kullandı.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna seçim süreci boyunca dikkatli ve tarafsız davranması çağrısı yapan Mesrur Barzani, “Komisyonun, seçimlerin sonuna kadar halkın oyuna sahip çıkmasını ve süreci yakından izlemesini bekliyoruz.” diye konuştu.