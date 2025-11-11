Fazıl Mirani: Hizmet odaklı ve yolsuzluktan uzak bir hükümet için oy verdik

3 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbürosu Yürütme Kurulu Sorumlusu Fazıl Mirani, ülkeye ve vatandaşa hizmet eden, yolsuzluktan uzak, kusursuz bir hükümet kurmak için oy kullandıklarını söyledi.

Fazıl Mirani, 11 Kasım 2025 Salı günü, Irak Parlamento seçimleri için oy kullanmasının ardından basın mensuplarına konuştu.

Seçimlerin demokrasinin bir parçası olduğunu ancak her ülkede demokratik bir şekilde yürütülmediğini kaydeden Mirani’ye göre adayların, kurumların ve seçmenlerin davranışları demokratik ve çağdaş olmalı, yüksek ahlak ve değerlere uygun olmalıdır.

Kampanya döneminde tarafların birbirine saldırıp, posterlerini yırttığını anımsatan Mirani, “Toplumumuz ve Orta Doğu’nun bir gün medeni bir şekilde seçimlere gidebilecek noktaya gelmesini umuyorum.” dedi.

Mirani, Kürdistan Bölgesi’nde kadınların siyasette daha etkin rol almasının önemine de dikkat çekti.

Ülkeye ve vatandaşa hizmet eden, yolsuzluktan uzak, kusursuz bir hükümet kurmak için oy kullandıklarını söyleyen Fazıl Mirani, Irak'ta istikrarın, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümüne bağlı olduğunu ve Kürt partilerin, federalizm ve demokrasiye inanan Irak partileriyle ittifaklar kurmadı gerektiğini vurguladı.