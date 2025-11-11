Sözcü Galayi: Sandıklar kapandıktan 24 saat sonra ön sonuçlar açıklanacak

2 saat önce

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, Irak'ın tüm şehir ve bölgelerinde oy verme işlemlerinin iyi ilerlediğini belirtirken, sandıklar kapandıktan 24 saat sonra ön sonuçların açıklanacağını bildirdi.

Sözcü Cumana Galayi, 11 Kasım 2025 Salı günü, Kurdistan24’e verdiği demeçte, Bağdat'taki oy verme merkezlerinde şuana kadar herhangi bir güvenlik veya teknik sorun bildirilmediğini kaydetti.

Sabah saat 7.00’de başlayan seçimlerin saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona ereceğini söyleyen Galayi, ön sonuçların sandıklar kapandıktan 24 saat sonra açıklanacağını ifade etti.

Sözcü Galayi, sandıklar kapanana kadar ihlale karışanların cezalandırılacağını hatta yönergeleri ihlal eden adayların uzaklaştırıla bileceğini sözlerine ekledi.

Irak Parlamentosu 6. dönem seçimlerin 11 Kasım sabah saat 7.00’de başladı ve saat 18.00’de sona ermesi bekleniyor.

Tüm sandık merkezleri güvenlik güçleri tarafından korunurken, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu süreci güvenlik kameralarıyla izliyor.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu verilerine göre söz konusu seçimlerde 20 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahip ve bunların 2,8 milyondan fazlası Kürdistan Bölgesi'nde.