Neberd Omar'dan seçim merkezi etrafında kampanya yürütenlere uyarı

Kürdistan Bölgesi Seçim Komitesi Sorumlusu Neberd Omar, seçim merkezlerinin çevresinde kampanya yürütülmesinin yasak olduğunu yinelerken, oy kullanma makinelerinde yaşanan teknik arızaların dakikalar içerisinde giderildiğini söyledi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna bağlı Kürdistan Bölgesi Seçim Komitesi Sorumlusu Neberd Omar, 11 Kasım 2025 Salı günü (bugün) yürütülen Irak Parlamentosu 6’ıncı dönem seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genel oylama sürecinin sorunsuz ilerlediğini belirten Neber Omar, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarını genel seçimlere aktif olarak katılmaya ve temsilcilerini seçmeye çağırdı.

Neberd Omer, seçim merkezlerinin etrafında kampanya yürüten ve halkın oyunu almaya çalışan her aday veya siyasi partinin cezalandırılacağını kaydederek, “Sabah saatlerinden bu yana 5 bin 599 oy kullanma makinesinden 27'sinde sorun yaşandı, ancak sorunlar dakikalar içinde giderildi.” dedi.

Seçmenlerin ellerinin kirli olmasının oyları geçersiz kılacağı yönündeki iddiaları reddeden Omar, bu konuda daha önce birçok test yaptıklarını ifade etti.

Neberd Ömer, Kürdistan Bölgesi genelinde 32 bin memurun seçim sürecini yürütmek için Irak Seçim Komisyonu tarafından 1 hafta boyunca eğitim gördüğünü dile getirdi.

Irak Parlamentosu 6. dönem seçimlerin 11 Kasım sabah saat 7.00’de başladı ve saat 18.00’de sona ermesi bekleniyor.

Tüm sandık merkezleri güvenlik güçleri tarafından korunurken, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu süreci güvenlik kameralarıyla izliyor.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu verilerine göre söz konusu seçimlerde 20 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahip ve bunların 2,8 milyondan fazlası Kürdistan Bölgesi'nde.