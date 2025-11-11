Komisyon öğlen itibarıyla genel oylamaya katılım oranını açıkladı
Irak Bağımsız Seçim Komisyonu, öğle saatlerine kadar Irak Parlamentosu kapsamındaki genel oylamaya katılım oranının %23.90 olduğunu bildirdi.
Irak Parlamentosu 6. dönem seçimlerin 11 Kasım sabah saat 7.00’de başladı ve saat 18.00’de sona ermesi bekleniyor.
Tüm sandık merkezleri güvenlik güçleri tarafından korunurken, Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu süreci güvenlik kameralarıyla izliyor.
Irak Bağımsız Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, saat 14.00 civarına kadar seçimlere katılım oranlarına yer verildi.
Açıklamaya göre açıklamanın yapıldığı saatlere kadar genel oylamaya katılım oranı %23.90’a ulaştı.
Selahaddin: %31,57 (255.074 seçmen)
Ninova: %30,67 (603.949 seçmen)
Anbar: %30,51 (284.902 seçmen)
Erbil: %28,93 (289.892 seçmen)
Kerkük: %28,85 (258.823 seçmen)
Duhok: %27,36 (197.808 seçmen)
Süleymaniye: %24,88 (278.480 seçmen)
Diyale: %24,29 (237.251 seçmen)
Bağdat-Karh: %23,04 (423.186 seçmen)
Basra: %22,21 (346.499 (seçmen)
Babil: %22,02 (235.698 seçmen)
Zikar: %21,90 (233.297 seçmen)
Musanna: %21,45 (101.173 seçmen)
Vasıt: %20,02 (149.133 seçmen)
Kadısiyye: %19,98 (135.841 seçmen)
Kerbela: %19,53 (123.977 seçmen)
Bağdat-Rasafa: %18,20 (400.994 seçmen)
Necef: %18,16 (144.467 seçmen)