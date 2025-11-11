Peşmerge Bakanlığı Iraklı askerlerin Kürt gencine yönelik saldırısını kınadı

2 saat önce

Peşmerge Bakanlığı, Kerkük'ün Tuzhurmatu ilçesinde bir Kürt gencine yönelik saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Iraklı askerlerin bir Kürt gencine yönelik davranışının açık bir insan hakları ihlali olduğu belirtildi.

Kürdistan bayrağının Kürdistan'ın sembolü ve kimliği olduğunu ve bununla gurur duyduklarını kaydeden Peşmerge Bakanlığı, "Federal ve demokratik Irak anayasasında da tanındığı için, bu bayrağı taşıyan birine karşı kimse şiddet kullanamaz." dedi.

Peşmerge Bakanlığı, adli makamları ve Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığını olayı soruşturmak ve sorumluları adalete teslim etmek için derhal harekete geçmeye çağırdı.

Bugün (11 Kasım 2025 Salı günü) oylamanın hararetli bir şekilde sürdüğü sırada, Tuzhurmatu ilçesinde İbn Haldun Okulu yakınında bir Kürt genci, Irak ordusu askerleri tarafından vahşice saldırıya uğradı.