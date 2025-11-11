Irak'ta bir aday genel oylama gününde hayatını kaybetti

1 saat önce

FAW-Zaho Derneği adayı Udey Acman, Irak Parlamento seçimleri için yapılan genel oylama gününde hayatını kaybetti.

FAW-Zaho Derneği tarafından yapılan açıklamada, "Adayımız Udey Acman, uzun bir hizmet deneyiminin ardından bugün hastalık nedeniyle hayatını kaybetti." dedi.

Açıklamada, adayın vefatı nedeniyle tüm zafer kutlamalarının erteleneceği belirtildi.

Udey Acman, adaylar İbtisam Şiceri ve Safa Maşhedani'nin ardından seçim öncesinde hayatını kaybeden üçüncü aday oldu.

Acman, Irak'ın Basra vilayetinde yaşayan bir siyasetçi ve iş adamı olup, Irak Parlamento seçimleri için Faw-Zaho Derneğinin adaylarından biriydi.