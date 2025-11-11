44 dakika önce

Tanınmış Kürt siyasetçisi Mele Bahtiyar, seçim sonrası siyasi tarafların sorumlu bir karar alması gerektiğini vurgulayarak, "Kürtlerin kaderi makam ve rütbe meselesinden çok daha önemli." dedi.

Mele Bahtiyar, 11 Kasım 2025 Salı günü düzenlenen bir basın toplantısında, "Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Kürdistani bölgelerde yetki sahibi olmalı, ne yazık ki bu bölgeler henüz kurtarılmadı." sözlerini sarf etti.

Kürdistani bölgelerdeki sakinleri seçimlere aktif olarak katılmaya çağıran Mele Bahtiyar, bu bölgelerdeki Kürt oylarının çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Seçim sonrası siyasi tarafların sorumlu bir karar alması gerektiğini vurgulayan Mele Bahtiyar, "Kürtlerin kaderi makam ve rütbe meselesinden çok daha önemli. Seçimlerden sonra barış olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Hükümet kurmaya yönelik KDP ve KYB'nin müzakerelerine de değinen Mele Bahtiyar, "Keşke KYB ve KDP, Irak Parlamento seçimlerinden önce onuncu kabineyi kurma konusunda anlaşsalardı." dedi.