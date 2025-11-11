Neçirvan Barzani: KDP'nin zaferi tüm Kürdistan'ın zaferidir

"KDP'nin zaferi hepimiz için bir sevinç ve gurur kaynağıdır"

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkan Yardımcısı Neçirvan ​Barzani, KDP'nin Irak Parlamentosu 6'ncı dönem seçimlerinde bir milyondan fazla oy alması dolayısıyla Başkan Mesud Barzani'yi tebrik etti.

KDP Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani, 11 Kasım 2025 Salı günü bir kutlama mesajı yayımladı.

KDP'nin Irak Parlamento seçimlerindeki büyük ve tarihi zaferi için Başkan Barzani'yi, şehit ailelerini, KDP destekçilerini ve Kürdistan halkını kutlayan Neçirvan Barzani, "Bu zafer tüm Kürdistan ve Irak'ın zaferidir ve hepimiz için bir sevinç ve gurur kaynağıdır." dedi.

KDP'nin oylarını bir milyonun üzerine çıkarmak ve KDP'yi birinci parti yapmak için özveriyle ve cesaretle çalışan herkese şükranlarını sunan Neçirvan Barzani, "Sadık destekçilerimiz, KDP'nin başarılı olmasını ve daha da güçlenmesini sağladı. KDP, Bağdat'ta sesini daha güçlü duyurabilir, anayasanın uygulanması ve federalizmin pekiştirilmesi için daha iyi çalışabilir." ifadelerini kullandı.

Neçirvan Barzani mesajının sonunda şunları kayetti:

"Başkan Barzani'ye, her zaman olduğu gibi onun rehberliği ve emirleri doğrultusunda halkımıza ve ülkemize hizmet edeceğimize dair sözümüzü yineliyoruz. Kürdistan ve Irak'taki tüm toplulukların haklarını savunarak, Irak'ın herkes için bir ülke olmasını sağlamak için çalışıyor ve hep birlikte Kürdistan ve Irak için daha parlak bir gelecek sağlıyoruz."