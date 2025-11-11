Sidad Barzani: Kürdistan halkı KDP'nin hizmetlerine oylarıyla karşılık verdi

41 dakika önce

Başkan Mesud Barzani'nin Temsilcisi Sidad Barzani, Kürdistan halkının Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) hizmetlerine oylarıyla karşılık verdiğini söyledi.

Sidad Barzani, 11 Kasım 2025 Salı günü Soran Bağımsız İdaresi'nde düzenlediği basın toplantısında, Kürdistan halkını ve Başkan Barzani'yi, son derece barışçıl ve sorunsuz bir şekilde yürütülen oylama sürecinin başarısından dolayı kutladı.

Bu sürecin başarıyla sonuçlanması için gösterdikleri çabalardan dolayı komisyon üyelerine, güvenlik güçlerine ve medya kuruluşlarına teşekkür eden Sidad Barzani, şunları kaydetti:

"Ön sonuçlara göre KDP'nin 10. ve 26. şubeleri Soran Bağımsız İdaresi'nde büyük bir zafer elde etmiştir."

Kürdistan halkının KDP'nin hizmetlerine oylarıyla karşılık verdiğini belirten Sidad Barzani, "Seçim kampanyası sırasında vatandaşların uzun süreli istirahati ve sakinliği saygı ve şükrana layıktır." dedi.