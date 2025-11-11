Düşen kargo uçağının enkazına ulaşıldı: Uçaktakilerin bazılarının kimliği belli oldu

12 dakika önce

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek için havalanan C130 kargo uçağının Gürcistan'da düştüğü, uçakta uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğu bildirilirken, hayatını kaybeden 12 personelin kimlik bilgileri açıklandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Azerbaycan’dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan’da düştüğü belirtilirken, arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, “Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

MSB, düşen askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldığını, uçağın düşme sebebinin kaza kırım ekibi tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini aktardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaşmıştır. Enkaz, kaza kırım ekiplerimizin incelemesi maksadıyla emniyete alınmıştır. Kaza kırım ekibimiz bölgeye intikal etmektedir. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir."

Öte yandan Akıncı TİHA’nın, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye hareket ettiği bildirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Azerbaycan'dan ülkemize dönüş yolunda olan, Milli Savunma Bakanlığımıza ait askeri kargo uçağımızın Gürcistan'da düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Bölgede devam eden arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti;

“Bugün öğleden sonra Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesinin ardından arama kurtarma çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması ve teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Ayrıca, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, Gürcistan-Azerbaycan sınırında askeri kargo uçağının düşmesiyle ilgili başsağlığı dileklerini iletti.

Aliyev mesajında, "Gence'den havalanan, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının Gürcistan topraklarında kaza geçirmesi sonucu askerlerin hayatını kaybettiği haberinden son derece sarsıldık." ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirten Aliyev, mesajında, "Bu ağır zamanda kederinizi paylaşıyor, yaşanan facia nedeniyle size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi iletiyorum." dedi.

Gürcistan'dan, düşen askeri kargo uçağına ilişkin açıklama

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçağının Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğünü, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Türk Hava Kuvvetlerine ait C130 tipi askeri kargo uçağının, Azerbaycan sınırına 5 kilometre mesafede, Signagi bölgesinde düştüğü belirtildi.

Açıklamada, kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı, olayla ilgili detaylı bilginin kamuoyuyla aşamalı şekilde paylaşılacağı aktarıldı.

Gürcistan Hava Navigasyonu İdaresinden yapılan açıklamada da, uçak Gürcistan hava sahasına girdikten birkaç dakika sonra radar bağlantısının kesildiği ifade edildi.

Açıklamada, uçağın herhangi bir acil durum sinyali göndermediği kaydedildi.

Hayatını kaybeden askerlerin kimlikleri belli oldu

Gürcistan'da düşen ve içerisinde 20 personelin olduğu uçakta, Kayseri'de bulunan 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda görevli 12 personelin kimlikleri belli oldu.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan ilk bilgilere göre, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok yaşamını yitirdi. Askerlerin ailelerine haber verildi.