Erbil Valiliği bayram raporunu açıkladı

Erbil Valiliği, Kurban Bayramı tatili boyunca barış, güvenlik ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik tedbirlerinin başarıyla uygulandığını duyurdu.

Erbil Valiliği tarafından yayımlanan rapora göre bayram tedbirleri tüm hizmet birimleri ve güvenlik kurumlarıyla koordinasyon içinde sorunsuz bir şekilde uygulandı.

Bayram tatilinde istatistikler şöyle:

Polis Müdürlüğü

113 polis memuru ve 1532 personel görev başındaydı. Bu süre zarfında şu olaylar kaydedildi:

- Üç cinayet, birkaç kavga vakası ve dört hırsızlık vakası

Turizm sektörü

Rapora göre turistleri karşılama planları başarıyla uygulandı ve turistlere rehberlik etmek için kontrol noktalarında özel ekipler görevlendirildi

Trafik Müdürlüğü

Meydana gelen dört trafik kazasında bir kişi yaralandı

Sivil Savunma Müdürlüğü

Beş ev yangını, iki araç yangını ve üç dükkan ve restoran yangını meydana geldi

Emniyet Müdürlüğü

Erbil'deki tüm güvenlik güçleri planlara uygun olarak teyakkuzdaydı ve şehirde asayişi sağlamak için görevlerini tamamen yerine getirdi.

Sağlık Müdürlüğü

26-30 Mayıs 2026 tarihleri ​​arasında 3040 vatandaş tedavi için hastaneye başvurdu.

Toplam kaza sayısı: 216 kaza, 137 trafik ve motosiklet kazası, 134 yanık, 11 köpek ısırması.

70 ishal ve kusma şikayeti, 17 akrep ve yılan sokması, 35 gıda zehirlenmesi.

Kan Bankası: Hastanelere 584 ünite kan temin edildi.

Ameliyatlar: 195 ameliyat gerçekleştirildi.

Diyaliz: Diyaliz merkezlerinde 601 hasta kabul edildi.

Doğumlar: Toplam 227 bebek doğdu