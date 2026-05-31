Erbil Valiliği bayram raporunu açıkladı
Erbil Valiliği, Kurban Bayramı tatili boyunca barış, güvenlik ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik tedbirlerinin başarıyla uygulandığını duyurdu.
Erbil Valiliği tarafından yayımlanan rapora göre bayram tedbirleri tüm hizmet birimleri ve güvenlik kurumlarıyla koordinasyon içinde sorunsuz bir şekilde uygulandı.
Bayram tatilinde istatistikler şöyle:
Polis Müdürlüğü
113 polis memuru ve 1532 personel görev başındaydı. Bu süre zarfında şu olaylar kaydedildi:
- Üç cinayet, birkaç kavga vakası ve dört hırsızlık vakası
Turizm sektörü
Rapora göre turistleri karşılama planları başarıyla uygulandı ve turistlere rehberlik etmek için kontrol noktalarında özel ekipler görevlendirildi
Trafik Müdürlüğü
Meydana gelen dört trafik kazasında bir kişi yaralandı
Sivil Savunma Müdürlüğü
Beş ev yangını, iki araç yangını ve üç dükkan ve restoran yangını meydana geldi
Emniyet Müdürlüğü
Erbil'deki tüm güvenlik güçleri planlara uygun olarak teyakkuzdaydı ve şehirde asayişi sağlamak için görevlerini tamamen yerine getirdi.
Sağlık Müdürlüğü
26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında 3040 vatandaş tedavi için hastaneye başvurdu.
Toplam kaza sayısı: 216 kaza, 137 trafik ve motosiklet kazası, 134 yanık, 11 köpek ısırması.
70 ishal ve kusma şikayeti, 17 akrep ve yılan sokması, 35 gıda zehirlenmesi.
Kan Bankası: Hastanelere 584 ünite kan temin edildi.
Ameliyatlar: 195 ameliyat gerçekleştirildi.
Diyaliz: Diyaliz merkezlerinde 601 hasta kabul edildi.
Doğumlar: Toplam 227 bebek doğdu