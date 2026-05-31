Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda su kıtlığıyla karşı karşıya kalması tahmin ediliyor

Kişi başına yılda 1301 metreküp su düştüğü hesaplanan Türkiye'nin, nüfus artışı ve iklim değişikliği etkileri dikkate alındığında gelecek yıllarda su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü verilerine dayandırdığı haberine göre Türkiye'nin 78 milyon hektarlık toplam yüz ölçümünün yaklaşık 24 milyon hektarı ekilebilir tarım arazisinden oluşuyor. 2028 yılı sonuna kadar 7,85 milyon hektar alanın sulanabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Yarı kurak iklim özelliklerine sahip Türkiye'nin yağış rejimi, iklim ve mevsimsel özelliklerine bağlı olarak bölgesel farklılıklar gösteriyor. Bununla birlikte yıllık yağış miktarı 450 milyar metreküp olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde depolama hacmi mevcut durumda 183,82 milyar metreküp olduğu kayıtlara geçerken sulanan alanın brüt 7,28 milyon hektar olduğu tespit edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin nüfusu 31 Aralık 2025 itibarıyla 86 milyon 92 bin 168 kişi olarak belirlendi. Bir ülkenin su yönünden zengin olarak değerlendirilebilmesi için kişi başına su potansiyelinin yıllık 1700 metreküpten fazla olması gerekiyor. Türkiye'nin teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir 112 milyar metreküp su potansiyeli dikkate alındığında kişi başına düşen su miktarı yıllık 1301 metreküp düzeyinde bulunuyor.

Su potansiyeli bakımından zengin bir ülke olmayan Türkiye'nin, nüfus artışı ve iklim değişikliği etkileri dikkate alındığında gelecek yıllarda su kısıtı bulunan ülkeler arasında yer alacağı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre depolamalı tesisler yapılarak su kaynakları potansiyelinin değerlendirilmesi ve çok maksatlı kullanılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi gerekiyor.