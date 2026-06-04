Hkaan Fidan, Katar Başbakanı ile görüştü

4 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İran ve ABD arasında devam eden müzakere sürecini görüştü.

TRT'de yer alan ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran ve ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların pozisyonları ve gelinen son nokta ele alındı.