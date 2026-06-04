Sabah Numan: Peşmerge, Irak Ulusal Güvenlik Konseyinin kilit ortağıdır

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Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Peşmerge güçleriyle koordinasyonun "en parlak kurumsal aşamaya" ulaştığını vurguladı.

Sözcü Sabah Numan, bugün (4 Haziran 2026 Perşembe), el-Irakiye haber kanalına yaptığı açıklamada, "Peşmerge güçleriyle koordinasyon ve iş birliğimiz en parlak kurumsal aşamaya ulaşmış durumda." dedi.

Numan, bu koordinasyonun, iki ortak tugayın konuşlandırılmasıyla taçlandırıldığını sözlerine ekledi.

Irak Müşterek Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kays Mahmedavi, bugün düzenlediği basın toplantısında, Peşmerge'nin Kürdistan Bölgesi'ne bağlı resmi bir güç olduğunu, Irak ordusu ile özellikle farklı bölgelerdeki DAİŞ kalıntılarına karşı mücadelede sürekli ve güçlü bir koordinasyon içerisinde bulunduğunu söylemişti.

Kays Mahmedavi, daha önce Haşdi Şabi bünyesinde yer alan veya siyasi bir aidiyeti bulunan tüm tümen ve silahlı grupların Irak ordusu saflarına dahil edileceğini belirtmişti.