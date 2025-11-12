Irak Parlamento seçimlerine ilişkin en son istatistikler

1 saat önce

Kurdistan24'ün aldığı Irak Parlamentosu'nun altıncı döneminin hem özel hem de genel oylamalarının son ön sonuçlarına göre Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 1 milyon 80 binden fazla oy alarak yükselişini sürdürüyor.

Genel ve özel oylama sonuçları:

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP): 1.080.697 oy

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB): 536.759 oy

Kürdistan İslami Birliği: 166.474 oy

Helwest Hareketi: 154.404 oy

Yeni Nesil Hareketi (Newey Nwe): 137.808 oy

Halk Cephesi: 20.856 oy

Kürdistan Adalet Derneği: 48.411 oy

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Sözcüsü Cumana Galayi, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, komisyonun Parlamento seçimlerinin ön sonuçlarını 12 Kasım 2025 Çarşamba akşamı açıklayacağını söyledi.

Irak ve Kürdistan Bölgesi genelinde yürütülen seçimler kapsamında özel oylama 9 Kasım Pazar günü saat 7.00’de sandıkların açılmasıyla başlarken saat 18.00’de Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun kararıyla uzatılmadan sona erdi.

Peşmerge, güvenlik güçleri ve mültecilerin oy kullandığı özel oylamaya Kürdistan Bölgesi’nden katılım %98 iken, Irak’ta katılım %82.90 oldu.

Irak Parlamento seçimleri kapsamındaki genel oylama ise 11 Kasım 2025 Salı günü saat 7.00’de başlarken, saat 18.00’de sandıkların kapanmasıyla sona erdi. Genel oylama süreci de belirlenen saatte uzatılmadan sona erdi.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu verilerine göre söz konusu seçimlerde 20 milyondan fazla seçmen oy kullanma hakkına sahipti ve bunların 2,8 milyondan fazlası Kürdistan Bölgesi'nde bulunuyordu.