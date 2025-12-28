İlk oturum öncesi KDP’den Bağdat ziyareti: Adaylar netleşecek

2 saat önce

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Bürosundan üst düzey bir heyet, Irak Parlamentosu ikinci başkan yardımcısı adayını netleştirmek ve yeni grup başkanını seçmek üzere Bağdat’a gidiyor.

K24 muhabiri Hoşmend Sadık’a konuşan KDP Siyasi Bürosundan bir kaynak, heyetin bu akşam (28 Aralık 2025 Pazar) Bağdat’a ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Kaynağın aktardığı bilgilere göre KDP heyeti yarın (29 Aralık Pazartesi) saat 11.00’de KDP'nin Parlamentodaki grubuyla bir araya gelecek. Ziyaretin bir diğer önemli gündem maddesi ise Iraklı siyasi taraflarla Parlamento başkanı seçimi konusunda istişarelerde bulunmak olacak.

Irak Parlamentosu, 11 Kasım 2025'te yapılan genel seçimlerin ardından yarın (29 Aralık 2025 Pazartesi) 6. yasama döneminin ilk oturumunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Oturumun gündeminde, yeni milletvekillerinin yemin etmesi ve Başkanlık Divanının (Başkan ve iki yardımcısı) seçimi yer alıyor.

Irak’taki siyasi teamüllere göre Parlamento başkanlığı Sünnilere, birinci başkan yardımcılığı Şiilere, ikinci başkan yardımcılığı ise Kürtlere veriliyor.

Sünni ve Şii taraflar şu ana kadar cumhurbaşkanı, başbakan ve Parlamento başkanı adayları konusunda nihai bir uzlaşıya varamazken; KDP, ikinci başkan yardımcılığı makamının seçim sonuçlarına göre kendi hakları olduğunu ve adaylarının hazır olduğunu vurguluyor.