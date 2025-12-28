Kuzey ve Doğu Suriye’de DAİŞ tehdidi: Bir ayda 13 saldırı

3 saat önce

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Kuzey ve Doğu Suriye bölgelerinde terör örgütü DAİŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıların bilançosunun açıklayarak, Aralık 2025’in başından bu yana bölgede 13 saldırı kaydedildiğini bildirdi.

SOHR, Kuzey ve Doğu Suriye bölgelerinde terör örgütü DAİŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıların bilançosunu açıkladı.

Buna göre DAİŞ, Aralık 2025’in başından bu yana bölgede 13 saldırı gerçekleştirdi. Söz konusu saldırılar sonucunda Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesindeki biri komutan 5 unsur hayatını kaybetti, biri komutan 6 unsur ise yaralandı.

Rapora göre DAİŞ’in uyuyan hücreleri, özellikle Deyrizor ve Haseke vilayetlerinde bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Bu eylemlerde SDG savaşçılarının yanı sıra petrol tesisleri ve askeri noktalar hedef alındı.

Gözlemevi, gerçekleştirilen 13 operasyonun detaylarını ve kayıpları şu şekilde paylaştı:

Haseke: 2 SDG üyesi yaşamını yitirdi.

Deyrizor: Biri komutan olmak üzere 3 SDG üyesi yaşamını yitirdi; biri komutan 6 asker yaralandı.

DAİŞ Kayıpları: Çatışmalarda 2 DAİŞ’li öldürüldü, 1 DAİŞ’li yaralandı.

SOHR, bu saldırıların, SDG kontrolündeki bölgelerde DAİŞ kaynaklı güvenlik tehdidinin devam ettiğini ve tırmanışa geçtiğini gösterdiğini vurguladı.

ABD tarafından desteklenen SDG, zengin petrol ve gaz yataklarını barındıran Kuzey ve Doğu Suriye’de geniş bir alanı kontrol ediyor. SDG, uluslararası koalisyonun desteğiyle 2019 yılında DAİŞ’in Suriye’deki son noktasını da ele geçirerek örgütün sahadaki hakimiyetine son vermişti.