Barzaniler Enfali davasında karar: Bir sanığa idam cezası verildi

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, Barzanilere yönelik Enfal (Soykırım) davasında yargılanan Baas rejimi yetkililerinden biri hakkında idam kararı verirken, bir diğer sanığın tahliyesine hükmetti.

Irak Yüksek Ceza Mahkemesindeki Barzani Enfali davası avukatı Eyad Kakei, bugün (28 Aralık 2025 Pazar) Kurdistan24’e verdiği özel demeçte, Barzanilere yönelik suçlara karışmakla itham edilen iki eski rejim yetkilisi hakkındaki mahkeme kararlarını açıkladı.

Avukat Kakei’nin aktardığına göre mahkeme, soykırım suçuna doğrudan iştirak ettiği gerekçesiyle sanık Şakir Tahir Yahya Gafur Dwri hakkında idam cezası verdi.

Öte yandan mahkeme, Bağdat'taki Genel Güvenlik Müdürlüğü (Emniyet) 5. Şube'nin eski sorumlusu olan Sadun Şakir'in ise delil yetersizliğinden serbest bırakılmasına karar verdi.

Avukat Kakei, beraat gerekçesine ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu güvenlik şubesinin o dönemde Kürt gruplarından ziyade dini partilerle ilgilenen birim olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

Eski Irak rejimi tarafından 1983 yılında gerçekleştirilen Barzani Enfali’nde, 10 yaşından 85 yaşına kadar yaklaşık 8 bin Barzani erkeği sistematik bir şekilde alıkonularak katledilmişti.

Irak Yüksek Ceza Mahkemesi, daha önce aldığı kararla bu katliamı resmen "soykırım" ve "insanlığa karşı suç" olarak tanımıştı.