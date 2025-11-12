38 dakika önce

Suriye koalisyonun 90. üyesi olarak DAİŞ’e karşı küresel operasyonlara dahil oldu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa'nın Washington ziyaretinden sonra Suriye ile ABD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlamış oldu.

Beklenmedik bir hamleyle Suriye, DAİŞ karşıtı uluslararası koalisyona resmen katıldı.

ABD'nin Şam Büyükelçiliği, bu hamleyi "Suriye ve dünya tarihinde terörizme karşı bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Suriye Geçiş Hükümeti ise katılımın siyasi bir anlaşma çerçevesinde olduğunu ve askeri operasyonlara katılmayacağını açıkladı.

2014 yılında ABD öncülüğünde kurulan Uluslararası Koalisyon, Suriye ve Irak’ta DAİŞ’e karşı operasyonlar yürütüyor.