ABD’den İran’a yeni yaptırım

2 saat önce

ABD, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 8 ülkeden 32 kişi ve kuruluşu İran’ın balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) üretimine mali, maddi ve teknolojik destek sağladığı gerekçisiyle yaptırım listesine aldı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu silahların üretiminde mali, maddi ve teknolojik destek sağladığı gerekçisiyle İran, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Çin, Hong Kong, Hindistan, Almanya ve Ukrayna’dan 32 kişi ve kuruluşa yönelik yaptırım kararı alındığı belirtildi.

Söz konusu kişi ve kuruluşların ABD ve müttefiklerinin Orta Doğu’daki faaliyetleri ile Kızıldeniz’deki deniz ticareti için bir risk durumu teşkil ettiği aktarılan açıklamada, İran’ın geçtiğimiz Haziran ayında İsrail ile sürdürdüğü 12 günlük savaşın ardından imha edilen nükleer kapasitelerini yeniden tesis etmeye çalıştığı öne sürülerek ABD Dış Mali Varlıklar Kontrol Ofisi’nin (OFAC) roket yakıtı gibi önemli bileşenlerin teminin önüne geçilmesi için harekete geçtiği belirtildi.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kuruluşların, ABD’de veya ABD vatandaşlarının mülkiyetinde bulunan tüm mal varlıkları ve üzerindeki haklarının engellendiği ve OFAC'a bildirilmesi gerektiği açıklandı. Ayrıca, doğrudan veya dolaylı şekilde, bireysel olarak veya toplu olarak, yaptırımlardan etkilenen bir veya daha fazla kişi tarafından yüzde 50’si veya daha fazlasına sahip olunan tüm kuruluşların da yaptırımlara tabi tutulduğu aktarıldı. Yaptırımlardan etkilenen kişi ve kuruluşlarla herhangi bir işlem gerçekleştirecek yabancı mali kurumların, ikincil yaptırımların hedefi olabileceğinin kalabileceğinin altı çizildi.