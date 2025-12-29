Müsenna Samarrai, Irak Parlamento başkanlığı yarışından çekildi

2 saat önce

Irak Parlamentosunun 6. dönem ilk oturumunda, Azim Koalisyonu lideri Müsenna Samarrai, Parlamento başkanlığı yarışından çekildiğini ve Heybet Halbusi’yi desteklediğini duyurdu.

Bugün (29 Aralık 2025 Pazartesi) gerçekleştirilen oturumda, yeni dönem milletvekillerinin yemin etmesinin ardından Parlamento geçici başkanı (en yaşlı üye) Amir Fayiz, Parlamento başkanı ve iki yardımcılığı için adaylık sürecini başlattı.

Sünni bileşenin Parlamento başkanlığı adaylarından biri olan Müsenna Samarrai, yaptığı konuşmada yarıştan çekildiğini açıkladı.

Heybet Halbusi’ye desteğini yineleyen Samarrai, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sünni bileşenindeki milletvekillerinin, Koordinasyon Çerçevesi’ndeki kardeşlerimizin ve diğer siyasi tarafların Heybet Halbusi’nin adaylığı konusundaki arzu ve isteklerini göz önünde bulundurarak; siyasi süreci desteklemek ve Parlamento çatısı altında bölünmelere yol açmamak adına adaylıktan çekildiğimi duyuruyorum."

Samarrai, Heybet Halbusi’nin seçimi kazanmasını umduğunu belirterek, "Umarım kendisi yasama ve denetim alanında Parlamento yönetiminde yeni bir dönemin adamı olur; gelecek hükümetin rolünü takip eder ve Basra'dan Zaho'ya kadar tüm Iraklılar için adaleti sağlamak adına anayasal sözleri zamanında yerine getirir." dedi.

Samarrai’nin çekilmesinin ardından Heybet Halbusi, Salim İsavi ve Amr Abdulcebbar Parlamento Başkanlığı için yarışan isimler oldu.

Irak’ta 2003’ten bu yana uygulanan siyasi teamüllere göre; cumhurbaşkanlığı Kürtlere, başbakanlık Şiilere, Parlamento başkanlığı ise Sünnilere veriliyor. Parlamento Başkanlık Divanında ise birinci başkan yardımcılığı Şiilerin, ikinci başkan yardımcılığı ise Kürtlerin payına düşüyor.

Yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen bu paylaşım, Irak siyasi sürecinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda ve bileşenler adaylarını genellikle kendi içlerinde yaptıkları görüşmelerle belirliyor.