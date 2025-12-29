Irak genelinde en yüksek oyu alan KDP, Bağdat’ta güçlü bir konumda

3 saat önce

Başkan Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 11 Kasım 2025’te gerçekleştirilen Irak Parlamento seçimlerinde 1 milyon 100 bini aşkın oy alarak büyük bir zafere imza attı. Bu sonuçla KDP, Irak genelinde en büyük siyasi parti konumuna yükseldi.

İllere göre sonuçlar

KDP, Kürdistan Bölgesi illerinde dikkat çekici sonuçlar elde etti. Erbil’de oyların yüzde 46’sına tekabül eden 369 bin oy alan KDP; Duhok’ta 413 binden fazla oy alarak yüzde 66’lık rekor bir oran yakaladı. Duhok ili ayrıca, yüzde 77,5 ile Irak genelinde seçime katılım oranının en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti.

Ninova vilayetinde de büyük bir başarı elde eden KDP, 189 bin oy ile tüm Kürt, Arap ve ulusal partileri geride bırakarak birinci oldu.

Bir diğer tarihi başarı ise Diyale vilayetinde yaşandı. KDP, tarihinde ilk kez adayı Nazik Ahmed aracılığıyla Diyale’den Irak Parlamentosuna vekil göndermeyi başardı.

Zaferin 3 temel sütunu

Seçim sürecinde toplamda 1 milyon 100 binden fazla oy alarak Parlamentoda 27 sandalye kazanan KDP’nin bu başarısı, üç ana noktada öne çıkıyor:

1 milyon barajı aşıldı: KDP, tarihinde ilk kez 1 milyon oy sınırını aşarak tarihi bir rekora imza attı.

Taban genişledi: Partinin özellikle Ninova ve Diyala vilayetlerindeki halk tabanı gözle görülür şekilde genişledi.

Bağımsız katılım: KDP, seçimlere herhangi bir ittifak yapmadan, tamamen bağımsız bir liste ile girerek bu başarıyı elde etti.