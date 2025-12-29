Yılmaz Tunç: DAİŞ operasyonuyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

3 saat önce

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yalova’da düzenlenen operasyonda yaşanan çatışmaya ilişkin 5 şüphelinin gözaltına alındığını ve 5 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Tunç, Yalova’da terör örgütü DAİŞ mensuplarının bulunduğu eve gerçekleştirilen operasyon sırasında hayatını kaybeden polis memurları için sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı.

Bakan Tunç, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yalova ilimizde DAİŞ terör örgütü üyelerinin bulunduğu eve yapılan operasyon sırasında şehit olan kahraman polislerimize Allah’tan rahmet, yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhu şad, kederli ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

Olayın ardından başlatılan adli sürece ilişkin de bilgi veren Tunç, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdüğünü vurguladı. Tunç, "Hepimizi derinden üzen olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup 5 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle yürütülmektedir." bilgisini paylaştı.”