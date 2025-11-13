İki kez ertelenmişti: Komisyonun yeni toplantı tarihi açıklandı

37 dakika önce

Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun 18 Kasım'da yapılacak toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak.

TBMM’de barış süreci kapsamında oluşturulan ve bugüne kadar 16 kez toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, mesaisine devam ediyor.

18 Kasım Salı günü 17'nci kez toplanacak olan komisyonda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın sunum yapacak. Ardından soru-cevap kısmına geçilecek.

Komisyon, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında, saat 15.00'te TBMM Tören Salonu’nda toplanacak.

Komisyon daha önce iki kez yapılacak toplantıyı ertelemişti.

Barış süreci

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı sonrası kendisini feshetme kararı alan PKK Süleymaniye kentindeki Canese Mağarası’nda düzenlenen törenle bugün (11 Temmuz 2025 Cuma günü) silah bıraktı.

Silah bırakma töreninde 15 kadın ve 15 erkek toplam 30 PKK mensubu hazır silahlarını yaktı.

Törende, PKK'lilerin "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" imzasıyla kaleme aldığı açıklama Türkçe ve Kürtçe olarak okundu.

Açıklamanın okunmasının ardından PKK'liler silahlarını ateşe verdi.

Bahçeli, PKK'nin silah bırakmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, "PKK’nin kurucu önderliği sözünü tutmuş, taahhüdünün ardında durmuş, küresel ve bölgesel tehditleri zamanında görmüştür. Hakikaten hem Türkiye’miz hem de bölgemiz açısından fevkalade önemde günler yaşanmaktadır. Pozitif ve yüreklere su serpen gelişmeler bir milattır ve bu kapsamda maşeri vicdan memnuniyet duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan barış süreci kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, ilk toplantısını 5 Ağustos Salı günü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirdi.

48 temsilciden oluşan komisyona AK Parti’den 21, CHP’den 10, MHP’den 4, DEM Parti’den 4, Yeni Yol’dan 3, DSP, YRP, TİP, EMEP, BBP ve HÜDA Par’dan ise 1’er üye katıldı.