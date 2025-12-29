Irak Parlamentosu yeni başkanını seçti: Heybet Halbusi kazandı

1 saat önce

Irak Parlamentosunda yapılan oylama ve sayım işleminin ardından, Takadum Partisi adayı Heybet Halbusi oy çokluğuyla Irak Parlamentosu Başkanı seçildi.

K24 Bağdat muhabiri Dilan Barzan, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilen oturumda yapılan oyların tasnif edilmesinin ardından Heybet Halbusi'nin seçimi kazandığını bildirdi.

Halbusi, Parlamentonun 4. ve 5. yasama dönemlerinde Petrol ve Enerji Komisyonu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Yapılan oylamada diğer adaylardan Salim İsavi 66 oy, Amir Abdulcebbar 9 oy alırken, 26 oy ise geçersiz sayıldı.

Irak Parlamentosu 6. yasama döneminin ilk oturumu, bugün (29 Aralık 2025 Pazartesi) saat 13.15'te 292 milletvekilinin katılımıyla başladı.

En yaşlı üye sıfatıyla Geçici Parlamento Başkanı Amir Fayiz’in yönettiği oturumda, milletvekillerinin yemin etmesinin ardından Başkanlık Divanı için adaylık süreci başlatılmıştı.