Şam Ulusal Müzesi'nden 6 heykel çalındı

Eserlerin yurt dışına kaçırılması ihtimali değerlendiriliyor

2 saat önce

Suriye'nin başkenti Şam'daki Ulusal Müze'de yaşanan soygunda, Roma dönemine ait 6 heykel çalındı.

İHA'nın haberine göre adı açıklanmayan bir yetkili, pazartesi sabahı müzedeki kapıların içeriden kırıldığının fark edildiğini ve böylece soygundan haberdar olunduğunu aktardı. Yetkili, müzenin geçici olarak kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını söyledi.

Şam İç Güvenlik Şefi Tuğgeneral Osama Atkeh ise konuya dair yaptığı açıklamasında, güvenlik güçlerinin olayı soruşturduğunu belirterek hırsızlıkta "birkaç arkeolojik heykel ve nadir koleksiyon parçalarının" hedef alındığını ifade etti. Atkeh ayrıca, müzedeki görevlilerin ve bölgedeki bazı kişilerin sorguya alındığını aktardı.

Suriye Kültür Bakanı Muhammed Yasin Salih'in talimatıyla, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü gözetiminde olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bakanlık tarafından yayımlanan bildiride, çalınan heykellerin arasında Roma dönemine ait mermer, alçı ve mermer karışımı "Venüs" temalı heykellerin de dahil olduğu 6 eserin bulunduğu açıklandı.

Yetkililer, eserlerin yurt dışına kaçırılması ihtimalini de değerlendiriyor.

Arap dünyasındaki en eski müzelerden biri olarak nitelendirilen Ulusal Müze'nin 1919 yılında kurulduğu ve bünyesinde tarih öncesi eserlerden İslam tarihine kadar binlerce yıllık unsurların sergilendiği biliniyor.

Suriye'de iç savaşın patlak verdiği Mart 2011 tarihinin ardından müzedeki güvenlik önlemleri metal kapılar ve güvenlik kameraları ile artırılmış ve bazı eserler alınan önlemler kapsamında ülke genelinde çeşitli yerlere taşınmıştı. Ulusal Müze, hararetlenen iç savaş nedeniyle 2012 yılında ziyarete kapatılmış, 2018 yılında kısmi olarak yeniden açılmış, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği Aralık 2024 tarihinin ardından 8 Ocak 2025'ta ise resmi olarak yeniden ziyarete açılmıştı.