Katar, BAE'nin Erbil Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı

1 saat önce

Katar Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Erbil Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Diplomatik temsilciliklerin hedef alınması, özellikle diplomatik binaların ve personelin korunmasını öngören Viyana Diplomatik İlişkiler Sözleşmesi başta olmak üzere, uluslararası norm ve yasaların açık bir ihlalidir." denildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı, BAE'ye başsağlığı dileklerini iletti, diplomatik misyonların korunmasının önemini vurguladı ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması için güvenliklerinin tam olarak sağlanması çağrısında bulundu.