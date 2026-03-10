Başkan Barzani: Sorunların barış ve diyalogla çözülmesinden yanayız

34 dakika önce

Mesud Barzani, bugün (10 Mart 2026 Salı) Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) Genel Sekreteri Selahaddin Muhammed Bahaddin'i kabul etti.

Görüşmede Selahaddin Bahaddin, taraflar arasındaki siyasi görüş farklılıklarına rağmen, durumun hassas konularda siyasi güçler arasında sürekli görüş alışverişi ve koordinasyon gerektirdiğini vurguladı.

Selahaddin Bahaddin ayrıca Başkan Barzani'ye Rojava'da Kürt halkını korumak için gösterdiği ilgi ve sürekli çabaları ile Türkiye'deki barış sürecinde oynadığı etkili rol için teşekkür etti.

Bölgedeki son gelişmelerle ilgili olarak Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin savaşın bir parçası olmadığını ve her zaman sorunların diyalog ve barışla çözülmesini istediğini vurguladı.

Başkan Barzani, önceliğin Kürdistan'da istikrar ve güvenliği sağlamak olduğunu yineleyerek, Kürdistan Bölgesi'nin sorunları ortadan kaldırmak ve istikrarı korumak için her türlü barışçıl çabaya hazır olduğunu söyledi.

Bazı grupların asılsız bahanelerle Kürdistan Bölgesi'ne saldırmasından duyduğu endişeyi dile getiren Mesud Barzani, yüksek çıkarlar ve aşamanın hassasiyeti nedeniyle siyasi partilerin daha fazla koordinasyon ve diyalog içinde olması gerektiğinin altını çizdi.

Başkan Barzani, tüm siyasi partilerin siyasi konseyin oluşumuna katılması gerektiğini, ancak konseyin Kürdistan Bölgesi kurumlarının yerini almaması gerektiğini söyledi.